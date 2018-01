UFRPE divulga Edital para ingresso nos cursos de graduação na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST)

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) torna público o Edital do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação presencial na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST).

Nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2018.1), a UFRPE oferta 720 vagas na UAST e irá preencher as vagas do 1º e 2º semestres deste ano já nesta primeira edição.

Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição diretamente no site do Sisu (www.sisu.mec.gov.br) de 23 a 26 de janeiro. O resultado está previsto para o dia 29 deste mês.

A matrícula deve ser realizada nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, das 9h às 15h30 na respectiva Unidade conforme o curso optante.

Os candidatos aprovados devem preencher a ficha de cadastro, disponibilizada na página do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), no endereço eletrônico www.drca.ufrpe.br. A mesma deverá ser preenchida, impressa, assinada e entregue junto com a documentação no ato da matrícula. Além disso, devem ficar atentos em relação à lista de documentos exigida pelo edital que encontra-se disponível na página da UFRPE (www.ufrpe.br).

Os candidatos que não forem aprovados nesta primeira chamada podem se inscrever na Lista de Espera do Sisu, de 29 de janeiro a 07 de fevereiro, a fim de participar de eventuais chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes.

Dúvidas e maiores informações – (87) 3929.3003 / 3929.3021