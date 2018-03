TV Jornal destaca programação do Mês da Mulher em Serra Talhada no “Vem Pra Concha Especial”

Um mês dedicado para as mulheres em Serra Talhada com distribuição de poesias para as servidoras em diversos espaços públicos: na Escola Municipal Antônio Firmino de Lima, no Distrito de Varzinha roda de diálogo “Pela divisão justa do trabalho doméstico”, que acontece em parceria com a UAST, no dia 09 de março, às 14h; Seminário sobre a conquista do voto feminino, dia 12/08, na sede; Roda de diálogo sobre a “História de luta das matrizes africanas”, de 19 a 23, em Luanda; e Roda de Dialogo “Trajetória do MMTR-SC, direitos e desafios no âmbito rural”, em parceria com o MMTR-SC, de 19 a 23/03, em Caiçarinha da Penha.

Na noite do sábado (03), a Secretaria Executiva da Mulher promoveu um “Vem Pra Concha – Especial Mulher”, na Concha Acústica, para festejar a abertura oficial da programação. A noite foi marcada por homenagens à várias mulheres símbolos de luta e resistência, recitação de poesia, apresentação do grupo de xaxado As Belas da Vila e show com a cantora serra-talhadense, Leya.

