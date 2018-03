Serra Talhada realiza sorteio de 270 pessoas para cadastro de reserva do Minha Casa Minha Vida

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai realizar o sorteio de 270 pessoas para preenchimento do cadastro de reserva do Programa Minha Casa Minha Vida, Residencial Vanete Almeida.

O sorteio será válido apenas para as pessoas que não foram sorteadas anteriormente e que realizaram a inscrição através do site http:// minhacasaminhavida. serratalhada.pe.gov.br, no período entre 29 de junho a 22 de julho de 2016.

O novo sorteio acontece nesta segunda-feira, 05 de março, às 10h, na sede da própria secretaria, situada na Rua Comandante Superior, 1059, no bairro Nossa Senhora da Penha.