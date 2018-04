Museu do Cangaço celebra o mês da Dança com atividades gratuitas no projeto “No Quintal do Museu”

O Dia Internacional da Dança é celebrado no dia 29 de abril – aniversário do mestre do balé francês Jean-Georges Noverre, um dos pioneiros da dança moderna -, mas terá um mês de comemoração no Museu do Cangaço, no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A programação gratuita, que vai de 08 a 29 de abril, sempre a partir das 20h, conta com vários artistas e grupos musicais do Sertão pernambucano, que se reúnem no projeto “No Quintal do Museu”.

Entre as companhias que integram o evento, estão o Grupo de Danças Gilvan Santos, Grupo Luar do Sertão, Coco Lampião, Grupo de Xaxado Zabelê, Cia de Danças Filhos de Sol, Quadrilha Junina Sertaneja, As Belas da Vila, Balé Cultural de Afogados da Ingazeira, Coco das Abelhas, Grupo Herdeiros do Xaxado, Grupo de Xaxado Cabras de Lampião e Coco Trupé. Também serão apresentados os espetáculos “Brincar”, da Cia de Danças do SESC de Araripina, “Mistura Pernambucana”, de Serra Talhada.

De acordo com a presidente da Fundação de Cultura Cabras de Lampião e responsável pelo Museu do Cangaço, Cleonice Maria, o grupo é zeloso com as raízes que os sustentam. “As novas gerações nunca apagaram da memória os versos dos antigos cantadores. Nas calçadas das igrejas e nos grupos de jovens jamais deixaram de existir os brincantes de dança e teatro, os recitais e as loas, as cantigas de rodas e modinhas, nas noites enluaradas, que manifestam a alegria de nossa gente que continua viva e em movimento. E é essa mistura do passado e as (re) criações do presente que fazem do sertão um verdadeiro celeiro de novos talentos”, afirma.

O projeto “No Quintal do Museu” conta com o incentivo da Funcultura/ Fundarpe; Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, como também o apoio da Fundação Cultural de Serra Talhada; Secretaria de Educação; Prefeitura de Serra Talhada; Sesc Triunfo e Agência Cultural de Criação e Produção. Mais informações no site www.cabrasdelampiao.com.b r. Confira a programação completa:

DIA 08/04/2018 (domingo)

· Grupo de Danças Gilvan Santos/Serra Talhada/PE

· Grupo Luar do Sertão, de Custódia/PE

· Espetáculo “Brincar”, da Cia de Danças do SESC, de Araripina/PE.

DIA 14/04/2018 (Sábado)

· Coco Lampião, de Serra Talhada/PE

· Grupo de Xaxado Zabelê, de Serra Talhada/PE

· Cia de Danças Filhos de Sol, de Iguaracy/PE

DIA 15/04/2018 (domingo)

· Quadrilha Junina Sertaneja, de Serra Talhada/PE

· As Belas da Vila, de Serra Talhada/PE

· Balé Cultural, de Afogados da Ingazeira/PE

DIA 22/04/2018 (domingo)

· Coco das Abelhas, de Carnaíba/PE

· Grupo Herdeiros do Xaxado, de Serra Talhada/PE

· Espetáculo “Mistura Pernambucana”, de Serra Talhada/PE

DIA 29/04/2018 (domingo)

· Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, de Serra Talhada/PE

· Coco Trupé, de Arcoverde/PE

Serviço:

Projeto “No Quintal do Museu”

Quando: de 08 a 29/04

Horário: 20h

Local: Museu do Cangaço: Vila Ferroviária (antiga estação de trem), S/N – São Cristovão, Serra Talhada – PE