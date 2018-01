Mulher é assassinada a facadas pelo marido em Itapetim e jovem morre afogado em barragem de São José do Egito

O pai de F. E. F., 27 anos, agricultor testemunhou o filho matando a esposa, na Rua Zé Lopão, em Itapetim-PE, na manhã dessa quarta-feira (03).

Segundo informações do boletim da polícia militar, “Joseane Alves, 34 anos, foi encontrada dentro da residência esfaqueada na região da omoplata esquerdo, falecendo no local. A faca peixeira utilizada é de aproximadamente 8 (oito) polegadas. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. Foram realizadas buscas pelo policiamento no intuito de localizar o imputado, porém sem êxito”.

Já na cidade vizinha de São José do Egito –PE, um jovem morreu afogado na barragem do Retiro por volta das 16h00 dessa quarta-feira (03).

O policiamento foi informado que a vítima, João Júnior, S. T., 22 anos, solteiro, estudante, que residia no bairro Planalto, em São José do Egito –PE havia sido conduzida para o hospital local por populares. Segundo testemunhas que estavam com a vítima a mesma estava pescando com os amigos e primos, momento que se enganchou em uma rede de pesca e começou a afundar. Os amigos tentaram resgatar a vítima, porém não conseguiram, tendo a mesma se afogado. Após algum tempo populares conseguiram retirar a vítima e verificaram que ela estava sem os sinais vitais. A ocorrência foi passada a disposição da DP local.