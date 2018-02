Menor de 16 anos esfaqueia namorada de 19 anos na zona rural de Santa Cruz da Baixa Verde

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada pelo namorado no Sítio São João dos Pilotos, na Zona Rural, Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú de Pernambuco, por volta das 19h40 desta terça feira (13).

Policiais Militares da GT do 14º BPM foram acionados por populares para comparecerem ao referido sitio, onde a vítima, Fabrícia de Souza Santos, já havia sido socorrida para o Hospital local. A mesma sofreu três perfurações de faca peixeira na região do abdômen, porém não corre risco de morte. O menor de de 16 anos não foi localizado. A faca usada no delito foi encaminhada à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.