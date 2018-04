Jovem de 22 anos morre afogado nas águas turvas da Barragem do Jazigo, em Serra Talhada

Aparecido Noé da Silva, 22 anos, morreu vítima de afogamento na Barragem do Jazigo, em Serra Talhada, por volta do meio dia desse sábado (31).

Ele estava com a família no Sítios Icós, às margens da barragem, quando desapareceu de repente nas águas turvas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo emergiu na manhã deste domingo (1º) e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Ainda segundo os Bombeiros, Aparecido Silva é a primeira vítima de afogamento do ano em Serra Talhada.

Em conversa com a reportagem do Farol de Notícias, o Corpo de Bombeiros também alertou com relação a ter cuidados ao utilizar a barragem e não tomar banho se tiver consumido bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros informou que o excesso de lama e cercas com arame farpados no leito da barragem, servem como armadilhas para os os banhistas.