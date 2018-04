Inscrições abertas para Oficina gratuita de Alimentação Saudável no IF Sertão-PE em Floresta

Em alusão ao dia Mundial da Saúde o campus Floresta do IF Sertão-PE promove no dia 18 de abril, a partir das 9h, a 2ª Feira de Saúde. Na ocasião o auditório, sala de apoio, e laboratório de carnes se unirão ao setor de saúde e se transformarão em espaços dedicados à promoção da saúde e realização de atendimentos e oficinas.

A programação engloba os turnos matutino e vespertino com atividades de aferição de pressão e glicemia, imunização com vacinas dT, tríplice viral e hepatite B; aconselhamento genético para prevenção do câncer de mama, avaliação de saúde, e teste físico.

Além disso será realizada a oficina “Alimentação Saudável” com 15 vagas no período matutino e outras 15 para o período vespertino.

Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade interna e externa, será necessária inscrição prévia apenas para a oficina de alimentação saudável, bastando para tal comparecer ao setor de Assistência ao Aluno do campus Floresta do IF Sertão-PE entre os dias 4 e 17 de abril. As vagas serão preenchidas seguindo a ordem da inscrição.