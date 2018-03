Detento provoca curtos circuitos, faz pichações e tenta secar a caixa de água em cadeia pública do Sertão

A guarda da cadeia de Tuparetama – PE, localizada no bairro Bom Jesus, informou que o detento E L S, 26 anos, danificou a tomada da cela e estava provocando curtos circuitos para queimar a instalação do recinto e os aparelhos dos outros presos, na noite do domingo (11).

O imputado ainda estava abrindo o registro da descarga para secar a caixa de água prejudicando os outros detentos, criando problemas constantes para os policiais que trabalham na cadeia pública bem como, vindo a ameaçar a vítima por várias vezes, relatando que quando estiver solto irá matá-la e dizendo possuir uma arma para concluir o ato.

O detento também pichou a cela com a tinta que usa para fazer tatuagens, sendo que a referida cela foi pintada a pouco tempo. Os envolvidos foram conduzidos a DP de Afogados da Ingazeira para serem feitos os procedimentos legais.