Corpo de carteiro aposentado é encontrado as margens do Rio pajeú, em Floresta, PE

Foi encontrado neste domingo (18) o corpo de um ex-funcionário dos Correios aposentado em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A vítima tinha aproximadamente 70 anos de idade. Ele pode ter se afogado ao tentar tirar um coxo que estaria afundando numa barragem na fazenda dele na zona rural do município na tarde desse sábado (17) quando ficou desaparecido.

De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, o homem foi identificado como Aloísio Antônio Pereira. O corpo teria sido encontrado nas proximidades da comunidade Malhada Vermelha, às margens do Rio Pajeú e encaminhado para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz.