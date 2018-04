Chove mais de 60 mm durante 4 horas em Serra Talhada e moradores registram alagamentos em vários bairros

Muitos tiveram dificuldades para sair de casa dessa quarta-feira (4) devido uma forte pancada de chuva que começou por volta das 3 horas da madrugada. Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), choveu 62,5 milímetros em apenas quatro horas.

A Travessa Tomé de Souza ficou completamente alagada porque a água não teve como escoar. No bairro Várzea, na Avenida Custódio Conrado, as casas amanheceram repletas de lama e água. Na Avenida Custódio Conrado, e o Ipsep, a água chegou a entrar em alguns imóveis

Também chegaram vídeos da Rua José Nogueira dos Santos, no bairro Mutirão. Os moradores travam há ano lutas com a Compesa e poderes estaduais e municipais para melhorar o sistema de saneamento da comunidade. Confira os vídeos publicados no canal do Farol de Notícias: