Cantor é morto à tiros quando tentava receber dinheiro por show da virada na zona rural de Custódia

O cantor Robson Vaqueiro, natural da cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, foi morto à tiros, na madrugada desta segunda-feira dia (1º), após apresentação na zona rural de Custódia, também no Sertão.

Robson firmou um contrato para tocar na festa da passagem de ano em um sítio do município de Custódia, mas segundo informações do blogueiro Cauê Rodrigues, como o público não foi suficiente para arrecadar o valor do show, começou a confusão.

Robson tentou receber o dinheiro do contrato e dos organizadores, que eram pai e filho (ainda não identificados) e na discussão, efetuaram contra o cantor quatro disparos, matando-o no local. A Policia Militar foi acionada e o caso repassado a Delegacia de Policia Civil de Custódia.