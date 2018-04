Bandido simula arma e assalta consultório oftalmológico e homem é preso com 23 pedras de crack em Serra Talhada

As imagens da câmera de segurança flagraram a ação do suspeito: um homem de estatura mediana, de cor parda e vestindo camiseta branca, bermuda jeans e sandálias brancas, que se aproximou do balcão de atendimento do consultório da oftalmologista Daniele, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada e começou a apontar para objetos.

As câmeras mostram ainda que o suspeito coloca a mão para trás e por dentro da roupa começa a simular uma arma para ameaçar a funcionária do estabelecimento. A mulher entrega ao assaltante um celular que guarda o objeto dentro da bermuda e sai caminhando normalmente. Confira as as imagens do WhatsApp:



PRISÃO: policiais do 14º BPM e equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), prenderam nessa quinta-feira (5) em Serra Talhada, foi preso um homem de 28 anos que comercializava pedras de crack na capital do xaxado.

Segundo informações da polícia, a operação foi durante a noite onde foram apreendidas 13 pedras pequena do entorpecente e 09 grandes. No total, foram 48 gramas de crack.

Na residência do imputado, no bairro Borborema, foram encontrados duas motocicletas modelo Honda, sendo que não conseguiu explicar a procedência de uma delas. O traficante também foi pego um aparelho celular roubado e com R$ 350 em dinheiro. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação.