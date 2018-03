Abertura do Projeto Serra Esportiva acontece nesta sexta-feira (16). 58 equipes devem participar da competição

Nesta sexta-feira (16), a Secretaria de Esportes e Lazer, realiza a abertura oficial do Projeto Serra Esportiva, a partir das 18h, no Ginásio Egídio Torres de Carvalho. O Projeto Serra Esportiva, que movimenta o primeiro semestre em Serra Talhada, vai reunir 158 equipes divididas entre diversas competições, incluindo Jogos da Juventude, Copa Municipal de Futebol, Festival de Lutas, Campeonato Municipal de Futsal e Campeonato de Handebol, além da Corrida de Lampião.

Os Jogos da Juventude tem início na próxima segunda-feira (19), no Ginásio Egídio Torres, com a participação de 1.800 estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino. Serão realizadas diversas competições de futsal, handebol, futebol, voleibol, atletismo, xadrez e Badminton, nas categorias pré-mirim, mirim e infantil. O congresso técnico aconteceu na última sexta-feira (09), no auditório da FAFOPST. Os campeonatos municipais de Futsal e Handebol também começam na segunda (19) e seguem até 31 de maio. A Copa Municipal de Futsal contará com 35 equipes, sendo 28 de futsal masculino e 07 equipes de futsal feminino.

A Copa Municipal de Futebol teve seu congresso técnico realizado na última segunda-feira (12), na Câmara de Vereadores. A competição contará com 100 equipes e será realizada na cidade e zona rural, no período de 24 de março a 30 de junho. O Festival de Lutas tem início no dia 07 de abril, no Ginásio Egídio Torres de Carvalho. Dia 14/04 tem judô e karatê no CEU das Artes; dia 21/04 tem taekwondo e muay-thai na COHAB; e dia 28/04 tem capoeira e jiu-jitsu na Malhada.

Serviços

Abertura do Projeto Serra Esportiva

Data: 16 de março de 2018

Local: Ginásio Egídio Torres de Carvalho

Horário: 18h